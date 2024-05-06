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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Нефтяники в апреле получили из бюджета по топливному демпферу 187,2 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в апреле 2024 года составили 187,2 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В предыдущем месяце выплаты составляли 164,4 млрд рублей. Всего в январе-апреле нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 627,1 млрд рублей.

Как сообщалось, общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год – 2,171 трлн рублей, за 2021 год – 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Минфин нефть
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