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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Число пострадавших при атаке дронов в Белгородской области достигло 42 человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области 42 человека получили ранения, в том числе трое детей, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"32 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии, состояние 26 оценивается как средней тяжести. К сожалению, шесть человек погибли на месте", - сказал Кузнецов журналистам, ссылаясь на оперативные данные.

Ранее он сообщал о 40 пострадавших.

Утром в понедельник в районе села Берёзовка в Борисовском районе дроны-камикадзе ВСУ атаковали две ехавшие по дороге "ГАЗели", перевозившие сотрудников ГК "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль, в котором, по предварительной информации, находились дети.

В пресс-службе агрохолдинга сообщали, что атака дронов привела к гибели семи человек.

"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", - говорилось в официальном комментарии.

В компании "Агро-Белогорье" заявили, что окажут материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим.

"Семьи пострадавших сотрудников "Агро-Белогорья" могут обратиться за помощью на горячую линию холдинга. В самое ближайшее время родственники погибших получат от компании единовременную выплату в размере 1 млн рублей, для работников, получивших ранения, предусмотрена материальная помощь от 250 до 500 тыс. рублей", - отмечалось в пресс-релизе компании.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке дрона в Борисовском районе.

"Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область
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