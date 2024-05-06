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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Шесть человек погибли, более 30 пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Украинские дроны атаковали автомобили в Борисовском районе Белгородской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава районной администрации Владимир Переверзев на оперативном совещании правительства региона.

"Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на свинокомплексы ГК "Агро-Белогорье". Пострадали 33 человека, шесть погибших", - сказал он.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что есть также информация о двух пострадавших детях.

В своем телеграм-канале глава региона написал о 35 пострадавших.

"По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь", - сообщил Гладков.

По его уточненным данным, атаке дронов подверглись три автомобиля.

"Две движущиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Берёзовка Борисовского района", - говорится в сообщении.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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