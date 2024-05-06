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Стал известен предварительный порядок утверждения в ГД премьера и нового кабмина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На утверждение кандидатуры премьер-министра и обновленного состава правительства РФ у Госдумы, как ожидается, уйдет менее недели, сказали опрошенные "Интерфаксом" собеседники в Думе.

"Как ожидается, кандидатура премьер-министра будет внесена в Госдуму сразу после инаугурации, это все будет достаточно оперативно", - сказал "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Также стало известно, что 10 мая планируются встречи кандидата в председатели правительства с думскими фракциями. В частности, об этом сообщил "Интерфаксу" депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, информацию подтвердили члены других фракций.

И уже 10 мая на дополнительном заседании Госдума может утвердить кандидатуру нового председателя правительства, предполагают собеседники агентства в Думе.

Согласно статье 145 Регламента Госдумы, президент либо его полномочный представитель в Госдуме представляет кандидатуру председателя правительства РФ.

Вместе с тем на 12 мая, воскресенье, Госдума назначила день работы в комитетах. "В этот день в профильных комитетах Думы пройдут встречи кандидатов на должности вице-премьеров и министров", - пояснил собеседник агентства.

И уже 13 и 14 мая, в понедельник и вторник, на пленарных заседаниях Госдума, как планируется, утвердит заместителей председателя правительства и министров.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал журналистам, что посвященные этим вопросам "заседания Госдумы могут быть достаточно напряженными и длиться по семь-восемь часов".

Согласно статье 116 Конституции РФ, перед вновь избранным президентом правительство России слагает свои полномочия.

В статье 111 Основного закона РФ говорится, что председатель правительства назначается президентом с согласия Государственной думы. Предложение о кандидатуре премьер-министра вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента РФ. Госдума рассматривает представленную главой государства кандидатуру премьер-министра в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

Статья 112 Конституции РФ предусматривает, что председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров за исключением федеральных министров силового блока. Сроки в данном случае не прописаны.

ЛДПР Леонид Слуцкий Госдума
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