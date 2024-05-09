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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Рябков заявил, что российская ядерная доктрина не претерпела изменений

Однако, как отметил замглавы МИД РФ, анализируется ее соотношение с меняющейся обстановкой

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В настоящее время нет никаких изменений в доктрине применения Россией ядерного оружия, но обстановка постоянно меняется, и это является предметом анализа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Возможности для применения ядерного оружия первыми четко прописаны в доктрине и в основах госполитики в области ядерного сдерживания. На данный момент никаких изменений на этот счет нет, но меняется сама обстановка. Поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности, является предметом постоянного анализа", - сказал он журналистам.

Так Рябков ответил на вопрос о том, может ли Россия пересмотреть свою ядерную доктрину, предусмотрев возможность превентивного удара.

Отвечая на вопрос на фоне информации о проведении РФ учений нестратегических ядерных сил, Рябков отметил: "Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания. Учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия являются элементом этих усилий. Но я подчеркиваю, что в существующей доктрине и в других документах всегда четко описывались те сценарии, когда применение ядерного орудия с нашей стороны допускается".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

МИД РФ Сергей Рябков
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