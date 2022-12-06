Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Москва не исключает возможности отмены моратория на РСМД из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона не исключает возможности отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе в связи с поставками Вашингтоном Украине более дальнобойного оружия, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не хотел бы вдаваться в гипотетические сценарии, предложение о том, чтобы такой мораторий ввести, остается в силе. Но понятно, что догматически к позиции подходить тоже нельзя, и если эскалационные сценарии будут и дальше применяться нашими противниками, если они будут все больше провокационных шагов предпринимать в этой сфере, я думаю, что эта тема не уйдёт в небытие и можно будет рассмотреть ситуацию и под этим углом тоже", - сказал он журналистам в Москве.

"Но это все из разряда предупреждения противникам, чтобы они не шли на опасные опрометчивые ходы. Чтобы не было с их стороны поводов испытывать на прочность наше терпение и нашу решимость поддерживать ответственно ситуацию в этой сфере, в том ключе, чтобы она не деградировала дальше", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "Никаких изменений позиции по состоянию на сегодня нет. И здесь не нужно искусственно придумывать поводы для того, чтобы мы начали что-то пересматривать".

МИД РФ Сергей Рябков США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 6 декабря

Горсуд Петербурга признал экстремистским движение "Весна"

Набор добровольцев в народные дружины идет в Курской области

Российские ученые разработали быстрый способ доставки лекарств в опухоль

Российские ученые разработали быстрый способ доставки лекарств в опухоль

В Белгородской области решили создать батальоны самообороны в приграничных районах

Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы украинского МИД

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 60 российских военных

В Москве открылся форум "Примаковские чтения"

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });