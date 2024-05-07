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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Американец задержан во Владивостоке по подозрению в краже денег

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полицейские задержали во Владивостоке иностранного гражданина, подозреваемого в краже денег у местной жительницы, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Приморскому краю.

По данным управления, в дежурную часть поступило сообщение 32-летней местной жительницы.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку задержали 34-летнего гражданина иностранного государства. Мужчину доставили в отдел полиции Первомайского района для разбирательства", - сказали в УМВД.

Ранее в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края "Интерфаксу" сообщили об аресте военнослужащего из США, который подозревается в краже.

Владивосток
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