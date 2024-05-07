Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего

Его заподозрили в краже

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Во Владивостоке Первомайский суд 3 мая арестовал до 2 июля военнослужащего из США, который подозревается в краже, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Американца заподозрили в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК), добавили в пресс-службе.

Это сержант Гордон Блэк, который служил в Южной Корее. По завершении командировки в эту страну по пути домой уже по собственной инициативе и без разрешения командования заехал в Россию к женщине, с которой у него был роман, сообщает NBC News со ссылкой на четыре американских источника. В России ему вменили кражу.

Он был задержан 2 мая во Владивостоке по подозрению в "уголовно-противоправном поведении", подтвердила представитель ВС США Синтия О. Смит. Российская сторона уведомила Госдепартамент США о его задержании.