Вашингтон добивается консульского доступа к арестованному в РФ солдату США

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - США пока не получили консульского доступа к арестованному во Владивостоке американскому военнослужащему, которого подозревают в краже, заявил в среду представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы пока не получили консульского доступа, мы продолжаем его добиваться", - сказал Миллер, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли новая информация о задержании солдата Гордона Блэка.

Суд во Владивостоке ранее в среду отправил под арест Блэка, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. "Первомайским районным судом Владивостока 3 мая ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля", - сказали в пресс-службе. Американский военнослужащий подозревается в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК РФ). УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке.

Ранее в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже. "Установлено, что заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн", - говорится в сообщении.

10 апреля мужчина приехал к знакомой во Владивосток. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денег и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину. Следователь полиции возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.