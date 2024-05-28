Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

У РАН может появиться попечительский совет, который возглавит Путин

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук проголосовала за учреждение попечительского совета академии, планируется, что его возглавит президент РФ Владимир Путин, сообщил глава РАН Геннадий Красников.

"Очень важный вопрос, который мы сегодня обсудили (...) это обратиться к администрации президента с тем, чтобы у нас был попечительский совет", - сказал Красников журналистам.

"Вопросы, которые нам, так или иначе, приходится решать с различными госструктурами, с правительством, в том числе. Предварительное обсуждение на попечительском совете - это очень важно, на наш взгляд, это будет способствовать тому, чтобы эти решения быстрее будут внедряться в нашу жизнь", - пояснил Красников.

В ходе общего собрания РАН, которое проходило во вторник, члены академии наук проголосовали за создание попечительского совета. Планируется, что его должен возглавить президент РФ, к которому с соответствующим предложением намерен обратиться Красников.

Владимир Путин Геннадий Красников РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс

СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая

СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая

ЦИК оценил расходы на мартовские выборы президента в 29,8 млрд рублей

Суд 13 июня рассмотрит иск об изъятии 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева

Суд 13 июня рассмотрит иск об изъятии 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева

Главный инженер шахты "Листвяжная" получил срок по делу о гибели 51 человека

Краснодарский край и Санкт-Петербург лидируют по числу ИП на душу населения

Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года

Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года
Паводок в России

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Российские военные уничтожили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Что произошло за день: понедельник, 27 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });