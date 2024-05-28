У РАН может появиться попечительский совет, который возглавит Путин

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук проголосовала за учреждение попечительского совета академии, планируется, что его возглавит президент РФ Владимир Путин, сообщил глава РАН Геннадий Красников.

"Очень важный вопрос, который мы сегодня обсудили (...) это обратиться к администрации президента с тем, чтобы у нас был попечительский совет", - сказал Красников журналистам.

"Вопросы, которые нам, так или иначе, приходится решать с различными госструктурами, с правительством, в том числе. Предварительное обсуждение на попечительском совете - это очень важно, на наш взгляд, это будет способствовать тому, чтобы эти решения быстрее будут внедряться в нашу жизнь", - пояснил Красников.

В ходе общего собрания РАН, которое проходило во вторник, члены академии наук проголосовали за создание попечительского совета. Планируется, что его должен возглавить президент РФ, к которому с соответствующим предложением намерен обратиться Красников.