"Инвестиционная палата" завершает прием заявок на обмен заблокированных активов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, закончит принимать заявки российских инвесторов для участия в этой процедуре 8 мая в 19:00 по Москве.

Прием заявок от физлиц-резидентов стартовал 25 марта. Как поясняла "Инвестиционная палата", процесс выкупа иностранных бумаг будет состоять из четырех этапов.

На первом этапе российские инвесторы через своих брокеров, доверительных управляющих или управляющие компании паевых инвестиционных фондов направляют "Инвестиционной палате" безотзывные заявки на продажу заблокированных бумаг. Комиссии или другие платежи с продавцов не взимаются.

Резиденты могут предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей. Начальная стоимость каждой бумаги в заявке определяется в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года.

"На данный момент продолжается прием заявок от брокеров, управляющих компаний и доверительных управляющих ПИФов. "Инвестиционная палата" находится в постоянном контакте с профессиональными участниками рынка - у ряда брокеров заявки подали более 50% клиентов, подпадающих под условия выкупа активов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Инвестиционной палаты".

Там отметили, что пока преждевременно говорить о числе заявок или доле от общего объема замороженных активов. "Инвестиционная палата" как организатор торгов начнет подводить итоги уже после 8 мая, точные данные станут известны ориентировочно через неделю, 15 мая", - добавили в пресс-службе.

На втором этапе организатор торгов сформирует из полученных заявок общий пул бумаг, поделит его на лоты и установит стартовую цену. На третьем этапе "Инвестиционная палата" будет собирать заявки нерезидентов на выкуп этих бумаг за счет средств на счетах типа "C". Планируется, что они будут приниматься с 3 июня по 5 июля.

На четвертом этапе на основе полученных заявок от покупателей организатор торгов определит для всех лотов финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой. Расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

"Инвестиционная палата" в апреле сообщала, что видит заинтересованность в обмене активами со стороны ряда банков и фондов из США, ЕС и Великобритании, заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ N844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД). В список вошли более 3800 позиций, включая акции и расписки таких популярных среди российских розничных инвесторов компаний, как Tesla, Intel Corp., Nvidia Corp., Netflix Inc., Alibaba, Baidu Inc. и др.