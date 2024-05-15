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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

США и Европа спорят об условиях использования замороженных активов РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США и страны ЕС уже несколько месяцев пытаются договориться об условиях использования замороженных российских активов, сообщает New York Times.

По информации издания, в то время как США и Великобритания выступают за полную конфискацию активов РФ, такие страны как Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония и Саудовская Аравия высказываются против этого. Не поддерживает идею и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, отмечает газета.

По их мнению, конфискация активов станет "плохим прецедентом, нарушением суверенитета", а также может привести к судебным разбирательствам, финансовой нестабильности и ответным арестам западных активов за рубежом.

При этом и американцы, и европейцы сходятся во мнении, что возможно использовать доходы от замороженных российских активов, не создавая юридических проблем или рисков для мировой финансовой системы.

Как сообщает издание, европейцы хотели бы переводить получаемую прибыль на Украину ежегодно или каждые два года.

В свою очередь, США хотят "найти способ быстрее передать больше денег на Украину".

New York Times отмечает, что споры о том, какой подход использовать, обостряются в преддверии встречи группы G7 в Италии в следующем месяце. Газета подчеркивает, что именно тогда, как ожидается, будет достигнуто соглашение.

Ранее глава госдепа Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, сообщил, что администрация США намерена воспользоваться полученным от Конгресса правом конфисковать замороженные активы РФ.

"Наш Конгресс дал нам полномочия для того, чтобы конфисковать российские активы в США. Мы намерены воспользоваться этими полномочиями", - сказал он, выступая в Киеве перед украинскими студентами.

Деталей об этих планах Блинкен не предоставил.

При этом госсекретарь США напомнил, что данный вопрос Вашингтон прорабатывает со своими партнерами по G7. Он подчеркнул, что конфискованные средства можно будет потратить на различную помощь Украине.

В апреле Конгресс США принял закон, который дает право администрации США конфисковать замороженные на американской территории активы РФ.

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