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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Почти 6,4 тыс. домов и дач остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Несколько сотен жилых и около 6 тыс. дачных домов находятся в зоне подтопления в Курганской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в среду.

"По состоянию на 8 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 400 жилых и 5 975 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Кетовском муниципальном округе и Кургане вода ушла из 60 жилых и 43 дачных домов, с восьми приусадебных участков.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

Из-за прохождения волны увеличенных пропусков воды с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол под затопление попали населенные пункты Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Куртамышского, Кетовского, Белозерского муниципальных округов и город Курган.

Всего подтопленными в результате паводка в Курганской области, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в садоводческих и дачных некоммерческих товариществах, а также 43 объекта бизнеса.

Ущерб от паводка может составить от 4 млрд до 9 млрд рублей.

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Затопленные дома в Кургане
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МЧС РФ Курганская область
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