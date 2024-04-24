Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Ущерб от паводка в Курганской области может составить 4-9 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб от паводка в Курганской области может составить от 4 до 9 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"По предварительной оценке, (...) общий ущерб от паводка, включая обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуре, может составить от 4 до 9 млрд рублей", - сказал Шумков на совещании по ликвидации последствий паводков, которое проводит президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.

Паводок в Кургане

12
Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

Осужденный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил об УДО

Осужденный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил об УДО
Паводок в России

Волна паводка прошла Курган и приближается к границе с Тюменской областью

Паводок в России

Путин потребовал объяснить получение выплат из-за паводка десятой частью заявителей

Путин потребовал объяснить получение выплат из-за паводка десятой частью заявителей

Один человек погиб из-за возгорания железнодорожной цистерны под Симферополем

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Краснов анонсировал использование ИИ и нейросетей в работе прокуроров

Паводок в России

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков
Нападение на Crocus City Hall

Генпрокурор после ЧП в Crocus призвал изменить нормы закона о безопасности на таких объектах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });