Ущерб от паводка в Курганской области может составить 4-9 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб от паводка в Курганской области может составить от 4 до 9 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"По предварительной оценке, (...) общий ущерб от паводка, включая обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуре, может составить от 4 до 9 млрд рублей", - сказал Шумков на совещании по ликвидации последствий паводков, которое проводит президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.