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"Газпром экспорт" в суде РФ хочет запретить компании BBL продолжать спор в голландском арбитраже

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к голландской BBL Company V.O.F о запрете продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте (Netherlands Arbitration Institute).

Также заявитель потребовал присуждения в свою пользу денежной суммы на случай неисполнения компанией BBL судебного запрета.

Дочерняя компания "Газпрома" подала заявление в суд 5 апреля. Оно было принято, на 24 апреля назначено предварительное судебное заседание.

Газопровод BBL (Balgzand Bacton Line) соединяет Нидерланды и Великобританию. Его мощность составляет в прямом направлении (с материка на остров) 17 млрд куб. м в год, в обратном - 6 млрд куб. м в год.

Газпром экспорт Нидерланды BBL Company V.O.F
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