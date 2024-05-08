В Челябинске суд начал готовиться к прениям по делу "Макфы"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Челябинске Центральный районный суд завершил изучение всех материалов дела по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства АО "Макфа" и связанных с ним компаний, сообщил адвокат ответчика Михаила Юревича Игорь Трунов.

"Когда мы позавчера прилетели сюда (в Челябинск - ИФ), дело состояло из 44 томов. Сейчас это 159 томов и неподшитые материалы, которых примерно где-то тома на три-четыре. (...) Мы плавно, без перехода в изучение этих томов, переходим в прения, насколько я понимаю", - заявил он журналистам.

Другой адвокат, представляющий интересы ответчиков, Людмила Айвар, отметила, что "огласили все материалы дела", и она не исключает принятия решения по делу уже в среду.

"Мы не исключаем, что сегодня вечером будет решение. Сначала будут обсуждаться материалы дела, мы можем встать и оспорить какие-то материалы. (...) Мы можем заявить ходатайство в дополнениях, новые экспертизы, новые доказательства, допросы, все, что угодно. (...) Дальше уже, когда закончится стадия судебного разбирательства, так называемого судебного следствия, то мы перейдем, естественно, к прениям. Когда закончатся прения, суд уйдет на решение. (...) Я, конечно, не гадалка и не вижу будущего, но у меня такое ощущение складывается, что все это будет именно сегодня", - подчеркнула она.

Заседания идут третий день подряд, каждый день они начинаются с 9 утра.

28 марта Генпрокуратура подала в Центральный суд иск к "Макфе" и аффилированным с нею юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

По ходатайству Генпрокуратуры суд принял обеспечительные меры по иску, запретив регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями компаний. В апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В частности, АО "Макфа", АО "Новая Пятилетка" и АО "Долговское" было разрешено привлечение кредитных средств в российских банках в пределах установленных лимитов для приобретения сырья и материалов. Помимо этого, суд разрешил АО "Макфа" проводить платежи в пользу ряда контрагентов по договорам на поставку запчастей и комплектующих, необходимых для функционирования оборудования.

В иске Генпрокуратура требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов. Активами они, по сведениям прокуроров, управляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год был губернатором Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.