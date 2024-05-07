Суд приобщил к делу "Макфы" еще более 20 томов новых материалов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство представителя генпрокуратуры РФ о приобщении к разбирательству по делу "Макфы" и связанных с нею компаний более 20 томов новых материалов в дополнение к имеющимся 44 томам, сообщил "Интерфаксу" адвокат, представляющий интересы ответчиков, Людмила Айвар.

"Это ходатайство генпрокуратуры удовлетворено", - сказала Айвар, отметив, что к делу приобщены 24 тома.

Между тем, по словам адвоката Игоря Трунова (представляет интересы ответчика Михаила Юревича), речь идет о 27 томах.

Времени на рассмотрение новых материалов, как утверждает Трунов, суд не предоставил, хотя соответствующее ходатайство заявлялось.

"Прокуратура принесла еще 27 томов новых материалов. Плюс к тем 44-м (которые есть - ИФ). Часть из них - из уголовных дел, оперативные сводки, оперативно-следственные действия и незаверешенные материалы уголовного дела", - сказал Трунов журналистам.

Он добавил, что в новых материалах содержится большое количество материалов прокуратур из регионов, где расположены предприятия холдинга.

"При этом мы основные заявления уже сделали, основную позицию высказали", - добавил Трунов.

Как сообщалось, дело рассматривается в закрытом режиме.

28 марта заместитель генпрокурора РФ в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход РФ имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В частности, АО "Макфа", АО "Новая Пятилетка" и АО "Долговское", было разрешено привлечение кредитных средств в российских банках в пределах установленных лимитов для приобретения сырья и материалов. Помимо этого, суд разрешил АО "Макфа" проводить платежи в пользу ряда контрагентов по договорам на поставку запчастей и комплектующих, необходимых для функционирования оборудования.

Также сообщалось, что в исковом заявлении (копия предоставлена "Интерфаксу" адвокатом Труновым) генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Управление бизнес-активами ответчики, по информации генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований.

Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.