Проект мировой по делу "Макфы" предусматривает выплату государству 10 млрд руб.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Проект мирового соглашения по иску Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход РФ предусматривает выплату государству одним из ответчиков Натальей Юревич 10 млрд рублей, говорится в опубликованном проекте мирового соглашения.

Подлинность документа "Интерфаксу" подтвердил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы ответчиков по иску.

Согласно проекту мирового соглашения, Наталья Юревич также ежегодно будет выплачивать в доход РФ 1 млрд рублей на гуманитарные нужды в течение СВО.

Генпрокуратура при этом должна отказаться "в полном объеме от всех заявленных исковых требований" к 47 ответчикам по иску, говорится в проекте мировой.

Как сообщалось, ответчики по делу об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства предложили заключить мировое соглашение, предусматривающее выкуп нынешними собственниками определенного пакета акций предприятия. "Мы заявили мировое соглашение (...), чтобы (...) государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определенный государственный контроль, но за собственниками осталась определенная часть этого предприятия. И, естественно, они (нынешние акционеры - ИФ) выплачивают, выкупают сами у себя вот эту часть", - пояснял Трунов. По его словам, размер долей (как государства, так и нынешних собственников) должен будет обсуждаться в ходе переговоров сторон.

28 марта заместитель Генпрокурора РФ в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход РФ имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению - запрете осуществления регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями компаний. Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В частности, АО "Макфа", АО "Новая пятилетка" и АО "Долговское" было разрешено привлечение кредитных средств в российских банках в пределах установленных лимитов для приобретения сырья и материалов. Помимо этого, суд разрешил АО "Макфа" проводить платежи в пользу ряда контрагентов по договорам на поставку запчастей и комплектующих, необходимых для функционирования оборудования.

Также сообщалось, что в исковом заявлении (копия предоставлена "Интерфаксу" адвокатом Труновым) Генпрокуратура РФ требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом и фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, а положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.