Встреча Путина с Пашиняном состоится вечером в среду

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном состоится вечером в среду по завершении мероприятий в рамках саммита ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что саммит пройдет в узком и расширенном составе, затем состоится подписание итоговых документов и неформальный обед в честь участников встречи от имени президента РФ.

"В завершении дня состоится двусторонняя встреча Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", - сказал Песков.

На вопрос, видят ли в Москве риски, что Армения приостановит свое участие в ЕАЭС, Песков отметил, что "в ответ можно только констатировать, что интеграционный процесс в рамках ЕАЭС весьма успешен и обеспечивает опережающее развитие стран-участниц, и они об этом знают".

"В ежегодных темпах роста ВВП стран-участниц доля этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна, поэтому в интересах всех стран-участниц продолжать его развивать", - сказал представитель Кремля.