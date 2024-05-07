Пашинян не пойдет смотреть Парад Победы в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в мероприятиях 9 мая в Москве и отметил, что считает странным ежегодное присутствие руководителя страны на Параде Победы.

"Не считаете, что будет странным, чтобы каждый год руководитель Армении присутствовал на параде 9 мая?" - отметил он на пресс-конференции.

"В прошлом году я принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве, и не думаю, что каждый год надо участвовать. Не помню такой практики, чтобы руководитель Армении или какого-либо государства каждый год принимал участие", - добавил премьер-министр.

На этой же пресс-конференции он сообщил, что 8 мая отправится в Москву для участия в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Днем ранее двустороннюю встречу анонсировали в Кремле.