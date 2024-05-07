Пашинян посетит саммит ЕАЭС в Москве и проведет встречу с Путиным

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 мая отправится в Москву для участия в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Завтра я отправлюсь в Москву, где буду председательствовать на саммите ЕАЭС. Также запланирована моя встреча с президентом России", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, на встрече с президентом России будут обсуждены "накопившиеся проблемы".

"Повестка отношений с Россией очень многосторонняя. Знаете, что за это время накопилось много проблем. О некоторых заявлено публично, и мы никогда не придерживались мнения о том, что об этих проблемах мы говорим только ради разговора, а в том числе для того, чтобы снять негативные нюансы из контекста дружественных отношений Армении и России. Конечно, мы обсудим всю повестку наших двусторонних и многосторонних отношений", - заявил Пашинян.