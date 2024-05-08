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Решетников высказался за расширение частной собственности в российской экономике

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ считает целесообразным увеличение доли частной собственности в отношении госактивов, управление которыми осуществляется недостаточно эффективно, заявил и.о. главы ведомства Максим Решетников, выступая на пленарной сессии "Эффективная и конкурентная экономика".

"У нас все-таки очень много в государстве объектов, которые можно отдать частному бизнесу, и к этому вопросу надо возвращаться. Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить, на что-то смотреть", - сказал он.

В качестве примера он привел объекты туризма, санатории на Северном Кавказе, "не приведенные в порядок", нынешние собственники которых приходят к государству за субсидиями.

"Решая такие вопросы, надо двигаться и действительно права собственности, частные права собственности расширять в экономике", - заявил Решетников.

Ранее с предложением рассмотреть продажу отдельных госактивов бизнесу для более эффективного их использования и изыскания дополнительных источников дохода в бюджет выступал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. За счет приватизации можно было также развивать фондовый рынок отмечал он, приводя в пример "народное" IPO ВТБ.

"Все-таки какие-то активы и в финансовой сфере, в индустриальной могут быть выставлены на продажу не целиком, а через публичное размещение. Пресловутая народная приватизация ВТБ. Но она, может быть, тогда натолкнулась на кризисную ситуацию, на глобальный кризис. Но в принципе, никто не мешает выводить на биржу и компании растущие. И дело тут не только в том, что нынешняя ситуация позволит без повышения налогов бюджетные проблемы решать этим путем, но и чисто институционально это поможет и финансовый рынок развивать, и привлекать инвесторов уже в дальнейшем, и так далее", - говорил Шохин в июле.

Александр Шохин Максим Решетников РСПП Минэкономразвития
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