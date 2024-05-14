Решетников отметил наличие признаков перегрева в экономике РФ

Максим Решетников Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экономика России демонстрирует признаки перегрева, но может развиваться и при более высокой инфляции, чем таргет, а рынок труда достаточно гибкий и ограничения на нем не столь существенны, как предполагается, заявил кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим Решетников, выступая во вторник в Госдуме.

Комментируя вопрос депутатов о том, как высокие процентные ставки ограничивают рост в промышленности, Решетников заявил, что "не очень правильно противопоставлять ЦБ и промышленность". "В долгосрочном плане без финансовой устойчивости и без финансовой стабильности нормального экономического развития не будет", - сказал он.

При этом Решетников отметил, что "мы (правительство - ИФ) должны видеть ситуацию, может быть, более выпукло и объемно".

"ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета. Действительно, признаки перегрева есть, хотя, например, ограничения с точки зрения рынка труда, с нашей точки зрения, не столь существенны, как предполагается. И экономика способна развиваться пусть даже при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет (4% - ИФ)", - сказал он.

"Но мы должны понимать – вот этот объем кредитования – а куда он идет? Он идет на те отрасли, которые нам необходимы, или он идет на какие-то другие сферы? Нужно вот этот баланс искать. Потребительское кредитование – оно нам нужно в таких объемах? Рывки в ипотеке – у нас ипотека то растет двузначными темпами, то потом наступает перегрев – темпы роста цен на жилье зашкаливают и так далее. Нам надо быть более предсказуемыми и более последовательными в этом, оставляя пространство для кредитования промышленности. И в том случае, если кредитование каких-то отраслей промышленности для банков кажется более выгодным, чем то, что нам надо, то компенсировать из бюджета, в том числе и субсидируя процентные ставки (по кредитованию компаний из отраслей, которые приоритетны для правительства - ИФ). Но при этом понимая, что мы не можем играть бюджетной политикой против денежно-кредитной политики, что называется. Мы можем чуть-чуть корректировать", - заявил Решетников.

"Мы точно продвинулись в диалоге с ЦБ. Мы точно понимаем внутри правительства и с ЦБ вот эту сложную картинку и обсуждаем", - добавил он, заявив, что является сторонником того, что "мы (государство - ИФ) должны брать больший объем процентного риска для поддержки реального сектора".

Решетников также заявил, что текущий уровень безработицы "аномально низкий", но экономика развивается, что говорит о гибкости рынка труда.

"Я бы подчеркнул, что наша экономика уже два года развивается при низком для нас уровне безработицы, который, наверное, уже можно сказать аномально низкий. Это говорит о том, что рынок труда гибкий, что предприятия могут перенастраивать процессы. В гибкости рынка труда и предприятий есть в том числе вклад нацпроекта "Производительность труда", - отметил он, подчеркнув, что важной задачей является дальнейшее тиражирование этого нацпроекта.