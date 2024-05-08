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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Суд обратил АО "Макфа" и связанные с нею компании в доход государства

Решение суда принято к немедленному исполнению, сообщил адвокат ответчика Игорь Трунов

Суд обратил АО "Макфа" и связанные с нею компании в доход государства
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска на заседании в среду принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов.

По его словам, решение суда принято к немедленному исполнению.

Журналистам Трунов сообщил, что "с решением не согласны, будем обжаловать в установленные сроки".

Как передал корреспондент "Интерфакса", рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. На оглашение решения сначала решили допустить журналистов и даже запустили в зал, но затем неожиданно попросили удалиться.

Как сообщалось, 28 марта заместитель генпрокурора РФ в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с нею юридическим лицам об обращении в доход РФ имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Сообщалось также, что в исковом заявлении (копия предоставлена "Интерфаксу" адвокатом Труновым), Генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований.

Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.

Генпрокуратура Игорь Трунов Вадим Белоусов Макфа Центральный суд Михаил Юревич
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