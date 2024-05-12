Первая апелляция подана на решение по делу об обращении "Макфы" в доход государства

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Один из ответчиков подал апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда об обращении крупного производителя макарон, муки и круп "Макфа" и связанных с ним компаний в доход государства, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, представляющий в процессе интересы ответчиков Максима и Валерии Чигинцевых, Ирины Белоусовой.

"Мы направили первую жалобу на решение Центрального районного суда от 8 мая. (...) После получения полного текста решения направим дополнения", - сообщил Плахотнюк.

Согласно апелляционной жалобе (текст есть в распоряжении "Интерфакса"), обжалуется решение райсуда в отношении Максима Чигинцева об обращении в доход государства принадлежащей ему 100%-ной доли в уставном капитале ООО УК "Содействие" номинальной стоимостью 10 тыс. рублей.

Отмечается, что Чигинцев купил долю в УК "Содействие" в октябре 2016 года по возмездной, нотариально удостоверенной сделке. При этом, по мнению заявителя, "в судебном процессе не было доказано (...) совершение Чигинцевым М.Н. какого-либо коррупционного правонарушения, за которое на него может быть наложена гражданско-правовая ответственность в соответствии с нормами Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273 "О противодействии коррупции". В связи с этим заявители просят решение райсуда по иску к Чигинцеву отменить, в иске отказать.

ООО "Управляющая Компания "Содействие" управляет комплексом зданий ООО "Проспект" (Челябинск), генеральным директором которого является Максим Чигинцев, говорится на сайте "Проспекта". "Проспект" является собственником крупных объектов коммерческой недвижимости в различных районах Челябинска. В частности, в списке объектов для размещения потенциальных арендаторов находится 37 торговых комплексов.

Как сообщалось, Центральный районный суд Челябинска 8 мая принял решение удовлетворить иск генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Иск к "Макфе"

28 марта заместитель генпрокурора РФ в интересах Российской Федерации подал в Центральный районный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с нею юридическим лицам об обращении в доход РФ имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

Сообщалось также, что в исковом заявлении (копия предоставлена "Интерфаксу" адвокатом Труновым), генпрокуратура РФ требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Управление бизнес-активами ответчики, по информации Генпрокуратуры, осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

В данный концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.