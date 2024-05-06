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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

В "Макфе" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ответчики по делу об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства предлагают заключить мировое соглашение, предусматривающее выкуп нынешними собственниками определенного пакета акций предприятия, сообщил адвокат Игорь Трунов (представляет интересы Михаила Юревича) журналистам в понедельник.

"Мы заявили мировое соглашение (...), чтобы (...) государство вошло во владение этим предприятием и осуществляло определенный государственный контроль, но за собственниками осталась определенная часть этого предприятия. И, естественно, они (нынешние акционеры - ИФ) выплачивают, выкупают сами у себя вот эту часть", - сказал адвокат.

Он также добавил, что размер долей (как государства, так и нынешних собственников) должен будет обсуждаться в ходе переговоров сторон.

Трунов добавил, что предложение доведено до представителей Генпрокуратуры, а также направлено в Росимущество.

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Макфа
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