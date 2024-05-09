Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Путин и Лукашенко 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались с и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно", - рассказал Путин.

"В три ночи", - уточнил Лукашенко.

"В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча", - сказал Путин.

"И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения", - добавил он.

Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой.

"Я Александру Григорьевичу (Лукашенко) рассказал, что встречался с военнослужащими 7 мая, с командирами подразделений, которые отличились особенно последнее время. Было о чем поговорить и, разумеется, говорили о наших ребятах, тех, кто на передовой", - сказал президент журналистам.

Украина Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Насосная станция повреждена после атаки беспилотника в башкирском Салавате

Военная операция на Украине

Путин заявил, что РФ научилась "малыми средствами" решать задачи в сфере разведки

Пожар на нефтебазе под Анапой ликвидирован после атаки дронов ВСУ

Беспилотник атаковал "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане

Белоруссия присоединится к РФ на учении по готовности нестратегического ядерного оружия

Рябков заявил, что российская ядерная доктрина не претерпела изменений

Паводок в России

Вода в Ишиме в тюменском селе Ильинка опустится ниже опасной отметки 10 мая

Вода в Ишиме в тюменском селе Ильинка опустится ниже опасной отметки 10 мая

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения

Пожар на нефтебазе под Анапой локализован

Паводок в России

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 12 см

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 12 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });