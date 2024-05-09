Путин и Лукашенко 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались с и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно", - рассказал Путин.

"В три ночи", - уточнил Лукашенко.

"В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценная была встреча", - сказал Путин.

"И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого соприкосновения", - добавил он.

Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой.

"Я Александру Григорьевичу (Лукашенко) рассказал, что встречался с военнослужащими 7 мая, с командирами подразделений, которые отличились особенно последнее время. Было о чем поговорить и, разумеется, говорили о наших ребятах, тех, кто на передовой", - сказал президент журналистам.