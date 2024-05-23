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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Путин встретится с Лукашенко в Минске в четверг вечером

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин нанесет официальный визит в Белоруссию 23 мая и уже вечером этого дня встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом. И сегодня будет общение двух президентов, запланированное, обширное общение, и также завтра будет целый день этого самого официального визита", - рассказал он.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин 23-24 мая посетит Белоруссию с визитом по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня", - сказано в сообщении.

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что стороны обсудят "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений - интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере".

В центре внимания традиционно будут также международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы, говорится в сообщении.

Переговоры глав государств 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Дмитрий Песков Владимир Путин Минск Белоруссия Союзное государство Александр Лукашенко
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