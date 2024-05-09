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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Белоруссия присоединится к РФ на учении по готовности нестратегического ядерного оружия

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", - сказал он.

"В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующие указание Министерствам обороны и Генеральным штабам дано", - добавил Путин.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что Россия и Белоруссия решили синхронизировать учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, провести второй и третий этапы вместе.

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"Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались. И генеральные штабы уже, как мне сказал министр обороны России, они приступили к исполнению этих поручений", - сказал Лукашенко.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
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