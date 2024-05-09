Мирная жительница погибла при обстреле белгородского села

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Шебекинского городского округа, погибла мирная жительница.

По его данным, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. "В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она скончалась на месте", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

При обстреле различные повреждения зафиксированы в четырех частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также в результате прилета загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован, отметил Гладков.