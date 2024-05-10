Белгородская область вновь подверглась обстрелу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА со стороны ВСУ на Поселок Пролетарский.

"Поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что на территории, подвергшейся обстрелу, выявлены повреждения в трех зданиях.