Подтопленными остаются отдельные населенные пункты в 15 регионах РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Подтопления в отдельных населенных пунктах сохранятся в 15 субъектах РФ, 11-13 мая на реках Обь и Парбиг прогнозируется превышение опасной отметки, на реке Иртыш - повышение уровня реки с подтоплениями, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во многих регионах - в Республике Алтай, Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Кировской областях, в Кургане, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Томской, Тюменской областях - остаются подтопления в отдельных населенных пунктах", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что 11-13 мая в Томской области на реке Обь и на реке Парбиг прогнозируется высокая водность. "Это значит, что в этих регионах будут подтопления новые", - отметил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, 11-12 мая на реке Иртыш прогнозируется достижение опасного явления, подъем уровня воды и затопление пойменной территории. В Омской области на Иртыше продолжится повышение уровня реки с подтоплениями.