Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Подтопленными остаются отдельные населенные пункты в 15 регионах РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Подтопления в отдельных населенных пунктах сохранятся в 15 субъектах РФ, 11-13 мая на реках Обь и Парбиг прогнозируется превышение опасной отметки, на реке Иртыш - повышение уровня реки с подтоплениями, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во многих регионах - в Республике Алтай, Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Кировской областях, в Кургане, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Томской, Тюменской областях - остаются подтопления в отдельных населенных пунктах", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что 11-13 мая в Томской области на реке Обь и на реке Парбиг прогнозируется высокая водность. "Это значит, что в этих регионах будут подтопления новые", - отметил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, 11-12 мая на реке Иртыш прогнозируется достижение опасного явления, подъем уровня воды и затопление пойменной территории. В Омской области на Иртыше продолжится повышение уровня реки с подтоплениями.

Хроника 30 марта – 10 мая 2024 годаПаводок в России
Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек

Власти Петербурга начали проверку компании, автобус которой упал в Мойку

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Система ПВО сбила еще несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Водитель упавшего в Мойку автобуса с людьми задержан

Мишустин заявил об ответственности каждого члена кабмина за достижение результатов

Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьера России

Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьера России

Спасатели сообщили о трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Спасатели сообщили о трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Компанию, чей автобус упал в Мойку, не раз штрафовали за нарушения при перевозке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });