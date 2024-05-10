Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Мишустин прибыл в Госдуму

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Госдуму, где состоится обсуждение его кандидатуры на пост премьер-министра.

Ранее в пятницу представление по кандидатуре Мишустина на должность главы правительства внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Сам президентский документ о внесении кандидатуры Мишустина датирован 9 мая. Его опубликовали в своих телеграм-каналах некоторые депутаты.

С 12:00 проходят встречи кандидата в премьеры со всеми думскими фракциями, а на 14:00 запланировано заседание Госдумы, на котором состоится голосование парламентариев по кандидатуре Мишустина.

Мишустин занимал пост председателя правительства чуть более четырех лет с января 2020 года. В случае утверждения его кандидатуры Мишустин станет 14-м главой правительства за время существования независимой России и четвертым премьер-министром, переизбранным фактически на второй срок.

Михаил Мишустин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

Источник заявил о планах КПРФ воздержаться при голосовании по кандидатуре Мишустина

Путин обсудил с Мишустиным структуру и персоналии нового правительства РФ

Путин обсудил с Мишустиным структуру и персоналии нового правительства РФ
Паводок в России

Кабмин выделил 4 млрд руб. Курганской области на помощь пострадавшим от паводка

Кабмин выделил 4 млрд руб. Курганской области на помощь пострадавшим от паводка

Совет Федерации предложил три кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над тремя регионами

БПЛА упал на территории предприятия в Калужской области, произошел пожар

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Что произошло за день: четверг, 9 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });