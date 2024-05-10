Мишустин прибыл в Госдуму

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Госдуму, где состоится обсуждение его кандидатуры на пост премьер-министра.

Ранее в пятницу представление по кандидатуре Мишустина на должность главы правительства внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Сам президентский документ о внесении кандидатуры Мишустина датирован 9 мая. Его опубликовали в своих телеграм-каналах некоторые депутаты.

С 12:00 проходят встречи кандидата в премьеры со всеми думскими фракциями, а на 14:00 запланировано заседание Госдумы, на котором состоится голосование парламентариев по кандидатуре Мишустина.

Мишустин занимал пост председателя правительства чуть более четырех лет с января 2020 года. В случае утверждения его кандидатуры Мишустин станет 14-м главой правительства за время существования независимой России и четвертым премьер-министром, переизбранным фактически на второй срок.