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После утверждения премьера Дума получит предложения по кандидатурам вице-премьеров и министров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госдума вскоре после утверждения кандидата на пост премьер-министра рассмотрит предложения о вице-премьерах и министрах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"После утверждения председателя правительства мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должность заместителей председателя правительства, министров РФ", - сказал Володин журналистам в пятницу.

Он отметил, что "несмотря на то, что и сегодняшний, и последующие дни - выходные, в воскресенье Дума работает".

По словам Володина, в воскресенье на протяжении всего дня будут проходить заседания комитетов, депутаты будут рассматривать кандидатуры на посты заместителей председателя правительства и министров.

Весь день пятницы Госдума посвятит вопросу об утверждении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Вначале Мишустин выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства, сообщил Володин.

По его словам, депутаты зададут вопросы о выполнении задач, поставленных президентом. В частности, это касается демографической политики, повышения благополучия людей, поддержки семей с детьми, реализации молодежной политики, укрепления технологического суверенитета, развития экономики и регионов, повышения обороноспособности РФ.

Ранее Володин отметил, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать премьера, его заместителей, федеральных министров. Такие полномочия установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы", - написал ранее в своем телеграм-канале Володин.

В пятницу утром президент Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина на должность председателя правительства.

Госдума Вячеслав Володин
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