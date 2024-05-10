Путин обсудил с Мишустиным структуру и персоналии нового правительства РФ

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал структуру и персоналии нового правительства РФ с исполняющим обязанности главы кабмина Михаилом Мишустиным, кандидатура которого вновь внесена в Госдуму для назначения на этот пост.

"Совсем недавно мы встречались с коллегами и оценивали работу правительства за предыдущие годы. Сделано в сложных условиях немало, и мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили работу в качестве председателя правительства", - сказал Путин на встрече с Мишустиным перед тем, как и. о. премьера приехал в Госдуму, где состоится обсуждение его кандидатуры на переназначение на пост главы правительства.

Путин продолжил: "Мы с вами говорили и о структуре, говорили и о персоналиях, в целом, думаю, мы на правильном пути".

Президент выразил надежду на то, что депутаты Госдумы, которые знают о деятельности правительства во главе с Мишустиным, оценят и поддержат его кандидатуру в ходе предстоящих консультаций на фракциях, а затем и на заседании парламента.

"После того, как это произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях. В соответствии с Конституцией будем действовать, надеюсь, что вам удастся убедить депутатов в Государственной думе по поводу кандидатур ваших заместителей и федеральных министров", - сказал Путин.