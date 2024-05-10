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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Мишустин заявил, что пауз в работе правительства не будет

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Никаких пауз в работе в связи с назначением нового правительства РФ не будет, заявил исполняющий обязанности главы кабинета министров Михаил Мишустин.

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"Считаю, что мы должны обеспечить преемственность по всем национальным целям, которые были до этого в 204-м и 474-м указах. Сделаем все для развития нашей экономики, чтобы оправдать доверие наших людей", - сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он выразил уверенность, что новое правительство выполнит все поставленные задачи под руководством главы российского государства.

Путин на встрече напомнил, что национальные цели развития формулировались в рамках совместной работы с правительством.

Как показывает практика последних лет, "в целом получается добиваться тех результатов, которые нужны стране", продолжил президент.

"В сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на (...) встрече с правительством: работать без пауз", - сказал Путин.

Михаил Мишустин
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