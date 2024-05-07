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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что указ подписан "в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан, основываясь на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, обеспечения безопасности государства и общественной безопасности, открытости внешнему миру, экономического развития, основанного на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности".

Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия населения, поддержка семьи, устойчивая экономика и технологическое лидерство стали национальными целями развития России на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.

Согласно указу Путина, подписанному в день его инаугурации на очередной шестилетний президентский срок, другими национальными целями являются комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Отдельной национальной целью является реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Владимир Путин
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