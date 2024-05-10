Источник заявил о планах КПРФ воздержаться при голосовании по кандидатуре Мишустина

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказал "Интерфаксу" участник заседания фракции коммунистов.

"Мы считаем, что в своей работе правительство не продвинулось вперед, как мы ожидали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у коммунистов есть вопросы к финансово-экономическому блоку правительства.

При этом собеседник агентства сказал, что "в ходе встречи с Мишустиным Зюганов отметил положительные достижения в работе кабмина".

В пятницу Госдума на пленарном заседании рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Мишустина на должность премьер-министра.

В преддверии заседания в Госдуме проходят встречи Мишустина с думскими фракциями.