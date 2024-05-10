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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фракция КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства России, заявил в пятницу председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Фракция, посоветовавшись со своими союзниками, подготовила наказ этому правительству. Как только мы из уст премьер-министра услышим, что они готовы реализовывать значительную часть этих программ, то мы готовы поддержать это правительство. В данной ситуации фракция воздержится", - сказал он журналистам.

По его словам, "успех любого правительства, прежде всего, зависит от системной работы заместителей и министров". "На мой взгляд, к сожалению, у этого правительства нет единой политической воли, чтобы выполнить установку президента и выйти на мировые типы экономического роста", - сказал Зюганов.

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Он отметил, что правительство Мишустина в своем прежнем составе поддержало предложения КПРФ по продовольственной программе, по устойчивому развитию села, но вместе с тем не решен ряд вопросов.

"Мы настаивали, чтобы был учтен уникальный опыт народного образования и науки Жореса Алфёрова. Для нас принципиально важно было избавить страну от бедности и нищеты", - сказал лидер КПРФ.

Он считает, что правительство должно скорректировать финансово-экономический курс.

Вместе с тем Зюганов добавил, что представители фракции на встрече с и.о. премьера прямо заявили о готовности поддержать усилия Мишустина "по системной работе по развитию промышленности, аграрного сектора и социальной сферы".

В пятницу Госдума на пленарном заседании рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Мишустина на должность премьер-министра.

В преддверии заседания в Госдуме проходят встречи Мишустина с думскими фракциями.

КПРФ Геннадий Зюганов Михаил Мишустин Правительство РФ Госдума РФ
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