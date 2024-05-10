СК сообщил о погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - СК возбудил второе уголовное дело после ДТП с автобусом в центре Петербурга, где есть погибшие и пострадавшие.

"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ", - сообщает в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу.

По данным следствия, днем 10 мая автобус с пассажирами упал в Мойку с Поцелуева моста.

Как сообщает СКР, "в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие".

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, погибли, предварительно, три человека, еще шестеро госпитализированы (в том числе четверо находятся в состоянии клинической смерти, двое - в тяжелом).

Официального подтверждения этой информации у "Интерфакса" пока нет.

Ранее в связи с аварией дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) возбудила полиция. Водителя доставили в отдел.

Как сообщает в соцсетях городской комитет по транспорту, водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением.

"Автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. На месте работают сотрудники МЧС и скорая. Также на место направлены представители перевозчика и руководство комитета по транспорту. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в салоне автобуса было около 20 пассажиров. Проводятся спасательные работы, людей достают из воды.