Удар по нефтебазе в ЛНР, предположительно, нанесен ракетами ATACMS

Количество пострадавших при обстреле возросло до восьми

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Удар по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) нанесен, предположительно, с применением ракет дальнобойных ракет ATACMS американского производства, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Глава ЛНР добавил, что количество пострадавших в результате удара возросло до восьми.

"Среди пострадавших есть подросток". - уточнил Пасечник.

"На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК", - добавил глава ЛНР.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках погибли трое человек, еще семеро получили ранения.