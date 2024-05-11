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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:02

Удар по нефтебазе в ЛНР, предположительно, нанесен ракетами ATACMS

Количество пострадавших при обстреле возросло до восьми

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Удар по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) нанесен, предположительно, с применением ракет дальнобойных ракет ATACMS американского производства, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Глава ЛНР добавил, что количество пострадавших в результате удара возросло до восьми.

"Среди пострадавших есть подросток". - уточнил Пасечник.

"На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК", - добавил глава ЛНР.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках погибли трое человек, еще семеро получили ранения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР Ровеньки
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