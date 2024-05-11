Пять поездов задержаны из-за схода вагонов с рельсов и пожара в Ростовской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Несколько поездов задерживаются из-за ЧП на станции Куберле (Ростовская область), где ночью произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов с последующим возгоранием груза, говорится в сообщении телеграм-канала Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Задержаны пассажирские поезда № 455 Челябинск - Волгоград, № 358 Имеретинский Курорт - Уфа, № 113 Санкт-Петербург - Адлер, № 98 Кисловодск -Тында, № 14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов", - отмечается в сообщении. Задержанные пассажирские поезда продолжили следование, сообщила СКЖД.

Отмечается, что пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составила более 4 часов, обеспечены питанием.

"Пассажиры поезда № 368 Кисловодск - Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск - Киров возобновил движение по альтернативному маршруту", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что также сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание цистерны с топливом на ж/д станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области. В настоящее время восстановительные работы продолжаются.