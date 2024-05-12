Более 20 населенных пунктов подтоплено в Томской области

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Количество подтопленных населенных пунктов растет в Томской области, сообщил глава региона Владимир Мазур в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Наиболее напряженная ситуация в Чаинском районе. Здесь частично подтоплены 12 населенных пунктов, перелиты участки дорог в сторону Гришкино, Гореловки и Бундюра. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется", - написал Мазур.

По его данным, на прежнем уровне паводковая обстановка в Кривошеинском, Молчановском, Колпашевском и Тегульдетском районах, улучшается ситуация в Бакчарском, Каргасокский - на особом контроле.

Ранее сообщалось, что в Чаинском районе подтоплено девять населенных пунктов, еще 11 - в остальных муниципалитетах региона.

Таким образом, количество подтопленных населенных пунктов в Томской области достигло 23.

По информации обладминистрации, уровень воды в реке Чая в районе села Подгорное (Чаинский район) за сутки снизился на 4 см (1м 6 см при опасной отметке 700 см).

На Оби опасные отметки превышены у села Никольское (Кривошеинский район) (938 см при опасной отметке 864 см), у города Колпашево (880 см при опасной отметке 823 см), в районе села Молчаново (836 см при опасной отметке 805 см) и у села Каргасок (1 м 95 см при опасной отметке 1 м 85 см).

Уровень воды на реке Чулым превышен у села Тегульдет (521 см при опасной отметке 460 см).