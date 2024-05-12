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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Уровень Тобола в Кургане опустился ниже отметки "неблагоприятные явления"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в Кургане снизился до отметки 699 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

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Данные опубликованы на 8:00 (6:00 по Москве) воскресенья. Накануне в это же время вода держалась на отметке 707 см, за сутки уровень воды опустился на 8 см.

Как сообщалось, неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные - при 850 см.

Из-за паводка в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС.

На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. Самый высокий уровень был зафиксирован 19 апреля днем у курганского гидропоста - 1015 см.

Правобережная часть Кургана, где расположено более сотни садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Хроника 30 марта – 12 мая 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
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