Патрушев заявил, что у РФ есть фундамент для увеличения производства в АПК на 25% к 2030 г.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия имеет необходимый фундамент для выполнения задач в АПК, поставленных президентом в майском указе, считает кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Патрушев.

"К 2030 году необходимо на четверть нарастить производство и в 1,5 раза должен быть увеличен наш экспорт. Задачи серьезные, амбициозные, но для этого в последние годы создан прочный, хороший фундамент", - заявил он на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в воскресенье.

"Кроме того, в текущих условиях будет и дальше набирать обороты система работы по повышению нашей импортонезависимости", - отметил Патрушев.

Как он заявил, с 2018 года объем сельхозпроизводства в РФ вырос более чем на 16%, производство пищевой продукции за этот же период увеличился почти на 20%. "Достигнуто большинство индикаторов доктрины продовольственной безопасности. Есть какие-то отдельные товары, по которым мы еще находимся в процессе достижения, но, тем не менее, то движение, которое мы сейчас демонстрируем, позволяет нам говорить о том, что по всем необходимым показателям уровень доктрины будет достигнут" - заверил он.

Патрушев напомнил, что в настоящее время ведется подготовка нацпроекта "Технологическое обеспечение продбезопасности". Его составляющие направлены на укрепление позиций, где сохраняется зависимость в какой-то части от импорта.