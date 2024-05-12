Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Реализация всех программ по поддержке АПК России будет продолжена

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Реализация всех программ по поддержке АПК РФ, ответственность за которые возложена на министерство сельского хозяйства, будет обязательно продолжена, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в воскресенье.

По его словам, те результаты, которые достигла отрасль за последние годы, во многом обеспечены стабильной государственной поддержкой АПК. "Только с 2018 года финансирование нашей отрасли удвоилось", - сказал он.

При этом Патрушев признал, что госпрограммы "не всегда финансируются в соответствии с теми паспортами, о которых мы изначально при утверждении вели речь". "Но тем не менее мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество ресурсов направлялось на наши госпрограммы, которые являются залогом нашего развития и жизни на сельских территориях", - заявил кандидат на пост вице-премьера.

Говоря, в частности, о госпрограмме комплексного развития сельских территорий, он сообщил, что за пять лет на ее мероприятия выделено 255 млрд рублей. "Это позволит в той или иной степени охватить различными мероприятиями 14 млн человек, проживающих в сельской местности. Далее, конечно же, будем делать все необходимое для ускорения преобразований на сельских территориях", - сказал он.

Как сообщал Михаил Мишустин в Госдуме во время его утверждения на пост премьер-министра, в 2024 году финансирование АПК составит 600 млрд рублей.

Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуме поддержали кандидатуры Дмитрия Патрушева и Оксаны Лут

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Мантуров пообещал Думе быстро рассмотреть предложения по повышению утильсбора

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Любимовой на пост министра культуры

МЧС сообщило о трех пострадавших спасателях при повторном обрушении в Белгороде

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

В Белгороде при обрушении подъезда пострадали 17 человек

В Белгороде при обрушении подъезда пострадали 17 человек
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле еще над четырьмя населенными пунктами Харьковской области

В Думе началось согласование кандидатур в новое правительство

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });