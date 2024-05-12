Реализация всех программ по поддержке АПК России будет продолжена

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Реализация всех программ по поддержке АПК РФ, ответственность за которые возложена на министерство сельского хозяйства, будет обязательно продолжена, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в воскресенье.

По его словам, те результаты, которые достигла отрасль за последние годы, во многом обеспечены стабильной государственной поддержкой АПК. "Только с 2018 года финансирование нашей отрасли удвоилось", - сказал он.

При этом Патрушев признал, что госпрограммы "не всегда финансируются в соответствии с теми паспортами, о которых мы изначально при утверждении вели речь". "Но тем не менее мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество ресурсов направлялось на наши госпрограммы, которые являются залогом нашего развития и жизни на сельских территориях", - заявил кандидат на пост вице-премьера.

Говоря, в частности, о госпрограмме комплексного развития сельских территорий, он сообщил, что за пять лет на ее мероприятия выделено 255 млрд рублей. "Это позволит в той или иной степени охватить различными мероприятиями 14 млн человек, проживающих в сельской местности. Далее, конечно же, будем делать все необходимое для ускорения преобразований на сельских территориях", - сказал он.

Как сообщал Михаил Мишустин в Госдуме во время его утверждения на пост премьер-министра, в 2024 году финансирование АПК составит 600 млрд рублей.