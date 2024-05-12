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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Военные заявили о контроле еще над четырьмя населенными пунктами Харьковской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль еще четыре населенных пункта в Харьковской области.

"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

11 мая Минобороны РФ сообщало, что группировка "Север" в результате наступательных действий взяла под контроль пять населенных пунктов Харьковской области: Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

В воскресенье Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удары по трем украинским бригадам в районе населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области.

"Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сказано в сообщении.

По направлениям

Российские военные сообщили, что в течение суток отразили 18 контратак ВСУ на четырех направлениях.

"Отразили четыре контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, в зоне ответственности "Южной" группировки войск отражено две контратаки в районе населенного пункта Красное (ДНР), группировки "Восток" - также две контратаки в районе Старомайорского и Урожайного (ДНР).

"За сутки отражено 10 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Архангельское, Соловьево, Нетайлово и Уманское Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ о действиях группировки войск "Центр".

По данным ведомства, в ряде районов улучшено тактическое положение и заняты более выгодные рубежи.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка, Казацкое и Ивановка Херсонской Области", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что за сутки уничтожили четыре украинских вертолета Ми-24 и поразили вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, также средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 ВСУ, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.

По данным министерства обороны РФ, за сутки также перехвачены 36 украинских беспилотников, восемь тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба Hammer, а также 23 реактивных снаряда Vampire, "Град" и "Ольха".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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