Что произошло за день: воскресенье, 12 мая

Частичное обрушение жилого дома в Белгороде в результате обстрела, поддержка комитетами Госдумы кандидатур на посты в новом правительстве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Белгороде в результате обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома. По последним данным МЧС, из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших. Минобороны РФ сообщило, что жилой дом был поврежден фрагментами сбитой украинской ракеты "Точка-У". Возбуждено уголовное дело о теракте.

- Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров. В понедельник на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатур на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.

- Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая. Принять все изменения нижняя палата парламента рассчитывает до конца текущей сессии, чтобы все могли лучше подготовиться к внедрению этой системы с 1 января 2025 года, заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

- Российские войска взяли под контроль еще четыре населенных пункта в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. Это Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

- И. о. главы Курской области назначен первый вице-губернатор Алексей Смирнов. Ранее сообщалось, что на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

- Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса - гражданина РФ Рахматшоха Курбонова. Он раскаивается в содеянном, "в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе". В отношении Курбонова возбуждено еще одно уголовное дело: он подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.