Минобороны РФ сообщило о контроле над поселком Керамик в ДНР

Также российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над населенным пунктом Керамик в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой народной республики, улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, группировкой "Центр" нанесены удары по формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в ДНР.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что группировкой "Центр" отражены 10 контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в ДНР.

"ВСУ потеряли за сутки до 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, говорится в сообщении военного ведомства.

"Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области", - заявили военные.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии за сутки составили: до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", четыре 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук".

"Взяты в плен 34 украинских военнослужащих", - заявили в российском военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва (ЛНР), Синьковка Харьковской области и Торское (ДНР)", - сказали в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что российские военные отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Потери украинской армии за сутки составили: до 300 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", две 152 мм гаубицы "Мста-Б", две 122 мм гаубицы Д-30, два полевых склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное (ДНР)", - заявили в военном ведомстве.

По данным российских военных, отражены четыре контратаки украинской армии в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка и Победа (ДНР).

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили: до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard, бронетранспортер М113 и шесть автомобилей.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М198 производства США, три 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 152 мм гаубица "Мста-Б", две 152 мм гаубицы Д-20 и четыре 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное (ДНР) и Червоное Запорожской области", - заявили военные.

В министерстве также сказали, что потери армии Украины составили: до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab, две 152 мм гаубицы "Мста-Б" и 152 мм гаубица Д-20.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны, 3-й, 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки "Днепр" составили: до 50 военнослужащих, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 155 мм гаубица М777, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", семь 122 мм гаубиц Д-30 и самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук".

Российские военные заявили об уничтожении дивизиона украинского комплекса противовоздушной обороны Patriot.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов, дивизион зенитного ракетного комплекса производства США Patriot на боевой позиции, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах", - сообщило Минобороны РФ.

По его данным, средствами ПВО сбито 46 украинских дронов, оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь авиабомб Hammer, 43 реактивных снаряда HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха".