Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Финансирование АПК России в 2024 году составит 600 млрд руб.

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Финансирование АПК РФ в 2024 году составит 600 млрд рублей, правительство продолжит поддерживать все программы отрасли, заявил Михаил Мишустин на заседании Госдумы при представлении его на должность премьер-министра.

"Это серьезный ресурс", - сказал он. В частности, на комплексную программу развития сельских территорий предусмотрено 68 млрд рублей, на программу мелиорации - 40,7 млрд рублей.

"Это заложенные средства, которые на сегодняшний день уже будут достаточно эффективно использованы", - сказал он.

Мишустин также сообщил, что по поручению президента в национальный проект готовятся предложения по технологическому обеспечению продовольственной безопасности. "Там восемь федеральных проектов - и селекция, и генетика, и обеспеченность АПК важнейшими ферментами, кормовыми добавками, ветеринарными препаратами, а также технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении", - уточнил кандидат на пост премьер-министра.

"Абсолютно уверен, что при тех успехах, которые АПК показывает, и при дополнительных доходах будем системно инвестировать и продолжать все программы финансирования агропромышленного комплекса", - подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасатели сообщили о трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Спасатели сообщили о трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Компанию, чей автобус упал в Мойку, не раз штрафовали за нарушения при перевозке

СК сообщил о погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

Мишустин заявил о необходимости развернуть новую модель экономического роста

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге доставили в полицию

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге доставили в полицию

Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге

Фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

"Новые люди" поддержали кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Фракция "Справедливая Россия - За Правду!" поддержит Мишустина

Фракция "Справедливая Россия - За Правду!" поддержит Мишустина

ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });