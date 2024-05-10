Финансирование АПК России в 2024 году составит 600 млрд руб.

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Финансирование АПК РФ в 2024 году составит 600 млрд рублей, правительство продолжит поддерживать все программы отрасли, заявил Михаил Мишустин на заседании Госдумы при представлении его на должность премьер-министра.

"Это серьезный ресурс", - сказал он. В частности, на комплексную программу развития сельских территорий предусмотрено 68 млрд рублей, на программу мелиорации - 40,7 млрд рублей.

"Это заложенные средства, которые на сегодняшний день уже будут достаточно эффективно использованы", - сказал он.

Мишустин также сообщил, что по поручению президента в национальный проект готовятся предложения по технологическому обеспечению продовольственной безопасности. "Там восемь федеральных проектов - и селекция, и генетика, и обеспеченность АПК важнейшими ферментами, кормовыми добавками, ветеринарными препаратами, а также технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении", - уточнил кандидат на пост премьер-министра.

"Абсолютно уверен, что при тех успехах, которые АПК показывает, и при дополнительных доходах будем системно инвестировать и продолжать все программы финансирования агропромышленного комплекса", - подчеркнул Мишустин.